Роман Терюшков: «Зенит» обыграл «Химки» только при помощи пенальти. Это говорит о многом

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал проигрыш «Химок» в финальном матче Кубка России по футболу с «Зенитом». Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Очень обидно. Вывсё видели. Но команда показала, что более чем готова к Российской Премьер-Лиге. Думаю, «Химки» дадут бой всем грандам. Будем собираться с Сергеем Юраном, говорить об усилении.

«Химкам» можно гордиться этим финалом, этим сезоном. Проявили характер. Спасибо огромное команде, Юрану.

Пенальти? Пусть судья решает. Но тот факт, что «Зенит», гранд нашего футбола, обыграл «Химки» только при помощи пенальти, о многом говорит», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.