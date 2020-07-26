Рац: слишком предан «Шахтёру», чтобы понять решение Луческу

Бывший защитник «Шахтёра» Рэзван Рац прокомментировал приход экс-наставника «горняков» на пост главного тренера киевского «Динамо».
«Я был очень удивлён, и первый вопрос, который я задал Мистеру, правда это или слухи. Я однажды сказал, что «Шахтёр» вот здесь, в моём ДНК, что «Шахтёр» – это часть меня. Слишком предан «Шахтёру», чтобы понять это решение», — приводит слова Раца FootballUA.
Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год. Под руководством Мирчи «горняки» восемь раз становились чемпионами Украины, шесть раз выигрывали Кубок и семь раз Суперкубок страны, а также завоевали Кубок УЕФА. Помимо «Шахтёра» Луческу тренировал сборную Турции, «Зенит», «Интер», «Бешикташ», «Галатасарай» и ряд клубов в Италии и Румынии.
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