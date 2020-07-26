«Монако» планирует арендовать полузащитника «Барселоны»
«Монако» интересуется полузащитником «Барселоны» Матеусом Фернандесом, сообщает Sport.es.
По информации источника, монегаски уже связались с представителями каталонского клуба и сообщили, что заинтересованы в аренде 22-летнего бразильского футболиста до конца сезоне-2020/2021.
В сезоне-2019/2020 Фернандес выступал в составе «Вальядолида». Полузащитник принял участие в 3 матчах, однако не сумел отметиться результативными действиями. С 1 июля вступил в силу трансфер Матеуса в «Барселону». «Вальядолид» набрал 42 очка в 38 матчах и занял 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2019/2020. «Барселона» (82) — на 2-м месте.
Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Форвард дортмундской «Боруссии» может перейти в «Монако»
- 26 июля 2020
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