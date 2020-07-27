«Крылья Советов» в составе из 24 игроков начали подготовку к ФНЛ

Самарские «Крылья Советов» начали подготовку к новому сезону, который клуб проведёт в Футбольной национальной лиге.

На подмосковной базе в Кратово собрались 24 футболиста, которые в течение двух дней пройдут медосмотр.



Вратари: Евгений Фролов, Богдан Овсянников, Данил Бельтюков.



Защитники: Тарас Бурлак, Дмитрий Комбаров, Мехди Зеффан, Никита Чернов, Никита Чичерин, Максим Карпов, Владимир Полуяхтов, Виталий Лысцов.



Полузащитники: Геннадий Киселёв, Данила Смирнов, Паул-Виорел Антон, Дмитрий Кабутов, Раду Гынсарь, Владислав Тюрин, Антон Зиньковский, Денис Попович, Денис Якуба, Сафаа Хади.



Нападающие: Дмитрий Молчанов, Егор Голенков, Деян Радонич.

В 1-м туре ФНЛ «Крылья Советов» на своём поле встретится с «Балтикой». Встреча состоится 2 августа на стадионе «Самара Арена».