Малафеев отреагировал на переход Ловрена в «Зенит»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход защитника Деяна Лаврана из «Ливерпуля» в клуб из Санкт-Петербурга.

«Ловрен — необходимое приобретение для «Зенита». Закончился контракт у Бранислава Ивановича, а команде нужен опытный игрок для Лиги чемпионов. У Ловрена хорошая практика в АПЛ, Лиге чемпионов. Питерцам был необходим игрок такого высокого роста, который будет хорошо вести верховую борьбу.

Деян может стать лидером «Зенита», поэтому это очень хорошее приобретение. Условия для перехода приемлемые, если верить всем слухам о деньгах. Это будет полезный игрок», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В сезоне-2019/2020 Ловрен помог «Ливерпулю» в 15 матчах во всех турнирах. 31-летний хорват записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу.