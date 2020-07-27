Евсеев: соперники стали воспринимать «Уфу» иначе, настрой на нас будет соответствующим

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от предстоящего сезона чемпионата России.
«Сегодня начинаем новую жизнь. Собрались на «Нефтянике» и ровно за две недели до старта сезона начинаем готовиться. Дали ребятам несколько дней на отдых, чтобы все мысли у них были теперь только о новом сезоне. Не сомневаюсь, он будет для «Уфы» сложным. Команду соперники стали воспринимать совершенно иначе, и настрой на нас теперь будет соответствующим. Так что надо добавлять и в индивидуальных действиях, и в командных. Календарь интенсивный, до середины декабря будем играть без пауз. Но тем интереснее болельщикам», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
«Уфа» набрала 38 очков в 30 матчах и заняла 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
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