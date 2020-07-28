В список трансферных целей «Манчестер Юнайтед» входят восемь футболистов
Руководство «Манчестер Юнайтед» запланировало масштабную трансферную кампанию на это межсезонье. В список целей «красных дьяволов» входят восемь футболистов, сообщает Goal.
Защитники: Калиду Кулибали («Наполи»), Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Натан Аке («Борнмут»).
Полузащитники: Донни ван де Бек («Аякс»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джейдон Санчо (дортмундская «Боруссия»).
Нападающие: Мусса Дембеле («Лион»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»).
По окончании сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» могут покинуть шесть игроков: хавбеки Джесси Лингард и Андреас Перейра, защитники Фил Джонс, Крис Смоллинг и Маркос Рохо, а также форвард Алексис Санчес.
Напомним, ранее сообщалось, что «Боруссия» отказала манкунианцам в трансфере Санчо за € 98 млн.
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