«Спартак» — Глушенкову: Макс, ты мощно поработал в «Крыльях», ждём у нас
Московский «Спартак» в своём «твиттере» поздравил полузащитника Максима Глушенкова с днём рождения. Сегодня, 28 июля, футболисту исполняется 21 год.
«С днём рождения! Макс, ты мощно поработал в «Крыльях», ждём в «Спартаке», — говорится в сообщении красно-белых.
Глушенков является воспитанником «Чертаново», откуда в 2019 году перебрался в «Спартак». Во второй половине минувшего сезона выступал на правах аренды за «Крылья Советов». Самарская команда, набрав 31 очко в 30 турах, заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетела в Футбольную национальную лигу.
Глушенков в завершившемся сезоне принял участие в 11 матчах чемпионата России и записал на свой счёт 3 гола.
Отец Глушенкова прокомментировал информацию об интересе «Зенита»
- 28 июля 2020
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