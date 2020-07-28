Оуэн: Грилиш всем сердцем хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн поделился мнением о ситуации полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, который может стать игроком «красных дьяволов».
«Мне говорили, что Грилиш всем сердцем хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Буду сильно удивлён, если он в итоге окажется в другом клубе.
Тот факт, что «Астон Вилла» осталась в английской Премьер-лиге, повысил цену на него. Всё было бы намного проще, если бы команда вылетела.
Такой футболист не должен играть в Чемпионшипе. Мы говорим о топ-игроке, который подойдёт многим клубам. Джек — исключительный талант», — цитирует Оуэна Goal со ссылкой на Premier League Productions.
В сезоне-2019/2020 Грилиш забил 8 мячей и отдал 6 голевых пасов в 36 матчах АПЛ. 24-летний хавбек также записал в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи в 5 встречах Кубка английской лиги.
- 28 июля 2020
-
16:09
-
15:52
-
15:43
-
15:18
-
15:10
-
15:02
-
14:21
-
14:17
-
14:12
-
14:09
-
13:46
-
13:38
-
13:30
-
13:27
-
13:13
-
13:10
-
12:52
-
12:48
-
11:52
-
11:41
-
11:31
-
11:24
-
11:23
-
11:04
-
10:51
-
10:30
-
10:08
-
10:08
-
09:35
-
09:30
-
08:24
-
07:41
-
07:23
-
07:02
-
06:44