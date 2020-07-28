Оуэн: Грилиш всем сердцем хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн поделился мнением о ситуации полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша, который может стать игроком «красных дьяволов».

«Мне говорили, что Грилиш всем сердцем хочет перейти в «Манчестер Юнайтед». Буду сильно удивлён, если он в итоге окажется в другом клубе.

Тот факт, что «Астон Вилла» осталась в английской Премьер-лиге, повысил цену на него. Всё было бы намного проще, если бы команда вылетела.

Такой футболист не должен играть в Чемпионшипе. Мы говорим о топ-игроке, который подойдёт многим клубам. Джек — исключительный талант», — цитирует Оуэна Goal со ссылкой на Premier League Productions.

В сезоне-2019/2020 Грилиш забил 8 мячей и отдал 6 голевых пасов в 36 матчах АПЛ. 24-летний хавбек также записал в свой актив 2 гола и 2 результативные передачи в 5 встречах Кубка английской лиги.