Агент: Коутиньо хочет вернуться в Премьер-лигу

Киа Джурабчиан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщил, что его подопечный рассчитывает вернуться в английскую Премьер-лигу, где он ранее выступал за «Ливерпуль».

«Ни для кого не секрет, что Коутиньо хочет вернуться в Премьер-лигу. Но данный вопрос ещё открыт. К нему есть большой интерес», — приводит слова Джурабчиана Daily Mail со ссылкой на talkSPORT.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет выручить с продажи Филиппе € 80 млн. При этом сине-гранатовые до сих не получали конкретных предложений о покупке 28-летнего хавбека.



В кампании-2019/2020 Коутиньо записал в свой актив 9 голов и 8 результативных передач в 34 матчах за «Баварию» во всех турнирах.



Контракт Филиппе с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2023 года.