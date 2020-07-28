Халк: мне каждый день поступают новые предложения, но я должен посоветоваться с богом

Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, что у него есть много предложений от других клубов.
«Я не буду продлевать контракт с „Шанхай СИПГ“. Я получаю предложения из Бразилии, Турции, Португалии, Англии, Испании, Италии, Германии… У меня есть вариант в Китае. Мне каждый день поступают новые предложения. Слава богу, у меня очень известное имя на рынке.
Понимаю, что мой следующий контракт не будет таким выгодным, как нынешний. Но сейчас я стал более зрелым человеком. Я знаю, чего хочу. Моё будущее в руках бога. Он знает, что я люблю. Я готов отдать свою жизнь за футбол. Всякий раз когда я играю, то делаю это со страстью. Я не буду ставить финансовый вопрос на первый план. Я поговорю с богом, чтобы принять наилучшее решение. Я попрошу, чтобы бог благословил меня, и продолжу писать свою прекрасную историю в футболе", — приводит слова Халка Lance.
34-летний Халк выступает за «Шанхай СИПГ» с 2016 года. В составе китайского клуба он провёл 126 матчей, забил 69 голов и отдал 53 результативные передачи.
- 28 июля 2020
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