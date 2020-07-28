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Тома Мёнье провёл первую тренировку в дортмундской «Боруссии»

Тома Мёнье провёл первую тренировку в дортмундской «Боруссии»
Футбол / Германия 0

Защитник Тома Мёнье прошёл тестирование на коронавирусную инфекцию и провёл первую тренировку в дортмундской «Боруссии», сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, Мёнье стал игроком дортмундской «Боруссии» в конце июня. Контракт 28-летнего бельгийского защитника с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Фото можно посмотреть на странице дортмундской «Боруссии» в «Твиттере».

В сезоне-2019/2020 Мёнье защищал цвета «Пари Сен-Жермен». Футболист принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. «ПСЖ» был признан чемпионом страны. С 2013 года Мёнье выступает за сборную Бельгии.

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