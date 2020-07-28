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Защитник «Торпедо» Сергей Божин подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Защитник «Торпедо» Сергей Божин подпишет контракт с «Крыльями Советов»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Торпедо» Сергей Божин в ближайшее время подпишет с самарскими «Крыльями Советов» контракт на два года.

Контракт Божина с «Торпедо» истекает нынешним летом, поэтому он достанется самарцам в качестве свободного агента.

Божин перешёл в «Торпедо» летом 2019 года из воронежского «Факела» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 25 матчах Футбольной национальной лиги (25 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил восемь жёлтых карточек.

«Крылья Советов» завершили сезон на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующую кампанию самарский клуб проведёт в ФНЛ. Предыдущим тренером команды был Андрей Талалаев. Новым главным тренером назначен Игорь Осинькин.

Игорь Осинькин: «Крылья Советов» находятся в тяжёлой ситуации
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