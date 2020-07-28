Защитник «Торпедо» Сергей Божин подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Торпедо» Сергей Божин в ближайшее время подпишет с самарскими «Крыльями Советов» контракт на два года.
Контракт Божина с «Торпедо» истекает нынешним летом, поэтому он достанется самарцам в качестве свободного агента.
Божин перешёл в «Торпедо» летом 2019 года из воронежского «Факела» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 25 матчах Футбольной национальной лиги (25 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также получил восемь жёлтых карточек.
«Крылья Советов» завершили сезон на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. Следующую кампанию самарский клуб проведёт в ФНЛ. Предыдущим тренером команды был Андрей Талалаев. Новым главным тренером назначен Игорь Осинькин.
- 28 июля 2020
-
20:41
-
20:26
-
20:17
-
20:10
-
20:07
-
19:57
-
19:54
-
19:45
-
19:36
-
19:30
-
19:29
-
19:13
-
19:09
-
18:56
-
18:52
-
18:39
-
18:33
-
18:14
-
18:11
-
17:57
-
17:56
-
17:33
-
17:31
-
17:13
-
17:10
-
16:57
-
16:49
-
16:34
-
16:22
-
16:09
-
15:52
-
15:43
-
15:18
-
15:10
-
15:02