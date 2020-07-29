Икарди: в реальности Неймар совсем не такой, каким его представляют

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди рассказал о своих товарищах по команде Неймаре и Килиане Мбаппе.
«В реальности Неймар совсем не такой, каким его представляют. А мы прекрасно знаем, каков он. И когда знаешь человека так хорошо, то можешь прекрасно с ним ладить, потому что Неймар совершенно далёк от того, что говорят в СМИ. Он всегда счастлив и хорошо себя ведёт с окружающими. И он очень скромный. Очень важно быть естественным, потому что в итоге мы все большая семья и практически всё время проводим вместе. А хорошее настроение Неймара помогает нам чувствовать себя хорошо.
Всё, что я рассказал о Неймаре, относится и к Мбаппе. Он ещё молод, но уже добился великих результатов. Для своего возраста он невероятно зрелый. А его поведение также влияет на настроение всех членов группы», — приводит слова Икарди France Football.
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