«Я не из тех, кто легко сдаётся». Шкодран Мустафи — о своей травме
Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи прокомментировал своё восстановление после операции.
Напомним, Мустафи получил повреждение во время матча 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (2:0) и был вынужден покинуть поле. В ходе медицинского обследования у 28-летнего защитника было выявлено повреждение подколенного сухожилия, игроку потребовалась операция. Сообщалось, что Мустафи пропустит начало следующего сезона, в том числе и финал Кубка Англии.
«Второй раз пропущу финал Кубка Англии. Хорошая новость заключается в том, что операция прошла хорошо. Я не из тех, кто легко сдаётся. Я принял ситуацию и сосредоточен на том, чтобы вернуться на поле как можно скорее», — написал футболист в "Твиттере".
Шкодран Мустафи пропустит начало нового сезона АПЛ
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