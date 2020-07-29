«Я не из тех, кто легко сдаётся». Шкодран Мустафи — о своей травме

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи прокомментировал своё восстановление после операции.



Напомним, Мустафи получил повреждение во время матча 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (2:0) и был вынужден покинуть поле. В ходе медицинского обследования у 28-летнего защитника было выявлено повреждение подколенного сухожилия, игроку потребовалась операция. Сообщалось, что Мустафи пропустит начало следующего сезона, в том числе и финал Кубка Англии.

«Второй раз пропущу финал Кубка Англии. Хорошая новость заключается в том, что операция прошла хорошо. Я не из тех, кто легко сдаётся. Я принял ситуацию и сосредоточен на том, чтобы вернуться на поле как можно скорее», — написал футболист в "Твиттере".