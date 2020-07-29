Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Смольников: благодарен за предложение продлить контракт, но я решил покинуть «Зенит»

Смольников: благодарен за предложение продлить контракт, но я решил покинуть «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Защитник Игорь Смольников прокомментировал свой уход из петербургского «Зенита».

«За семь лет «Зенит» стал для меня настоящей семьёй, а Петербург — домом, который я люблю всем сердцем.

Бесконечно признателен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении этих семи лет.

Искренне благодарю команду, руководство и каждого человека, который самоотверженно, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит».

Семь лет вместили в себя три чемпионства, два кубка и Суперкубок России, но главной наградой всегда было то, что каждый раз, выходя на поле в футболке со стрелкой на груди, я видел, как тысячи людей на трибунах встают за нас, разделяя с нами и победы, и поражения.

Эти бесценные воспоминания я буду беречь до конца жизни.

Хочу поблагодарить клуб за предложение продлить мой контракт, но я принял решение покинуть «Зенит». Для меня и моей семьи это непростой шаг. Повторюсь, Петербург стал для нас домом. Однако я ухожу с лёгким сердцем и чувством удовлетворения от проделанной работы, так как знаю, что отдавал всего себя ради наших общих целей.

Впереди новый вызов, и я с радостью принимаю его!» — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Игорь Смольников покинул «Зенит»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020