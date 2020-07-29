Смольников: благодарен за предложение продлить контракт, но я решил покинуть «Зенит»

Защитник Игорь Смольников прокомментировал свой уход из петербургского «Зенита».
«За семь лет «Зенит» стал для меня настоящей семьёй, а Петербург — домом, который я люблю всем сердцем.
Бесконечно признателен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении этих семи лет.
Искренне благодарю команду, руководство и каждого человека, который самоотверженно, не жалея себя, отдавал силы за наш родной «Зенит».
Семь лет вместили в себя три чемпионства, два кубка и Суперкубок России, но главной наградой всегда было то, что каждый раз, выходя на поле в футболке со стрелкой на груди, я видел, как тысячи людей на трибунах встают за нас, разделяя с нами и победы, и поражения.
Эти бесценные воспоминания я буду беречь до конца жизни.
Хочу поблагодарить клуб за предложение продлить мой контракт, но я принял решение покинуть «Зенит». Для меня и моей семьи это непростой шаг. Повторюсь, Петербург стал для нас домом. Однако я ухожу с лёгким сердцем и чувством удовлетворения от проделанной работы, так как знаю, что отдавал всего себя ради наших общих целей.
Впереди новый вызов, и я с радостью принимаю его!» — приводит слова игрока официальный сайт клуба.
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