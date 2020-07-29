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«Локомотив» подписал контракт с Жалолиддиновым

«Локомотив» подписал контракт с Жалолиддиновым
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» сообщил о подписании контракта с 18-летним полузащитником Жасуром Жалолиддиновым.

«Соглашение рассчитано на пять лет. В нашей команде Жасур будет выступать под 23-м номером», — сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Жасур Жалолиддинов также поделился впечатлениями от подписания контракта с московским клубом. Главный тренер «Бунёдкора» Вадим Абрамов рассказывал о трансфере полузащитника «Бунёдкора» в «Локомотив».

Сообщалось, что трансфер Жалолиддинова обойдётся московскому «Локомотиву» в сумму чуть больше € 1 млн. После этого 18-летний хавбек останется в «Бунёдкоре» в аренде до конца 2020 года.

Жалолиддинов — воспитанник академии «Бунёдкора». За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. За «Бунёдкор» провел 32 матча, забил три гола и сделал три голевых передачи.

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