В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с контрактом Бориса Ротенберга

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что соглашение защитника Бориса Ротенберга с клубом продолжает действовать.

«У Бориса Ротенберга действующий контракт с «Локомотивом», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

34-летний Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года. За три сезона дважды выиграл Кубок России, стал чемпионом Российской Премьер-лиги и обладателем Суперкубка России. За это время сыграл лишь 10 матчей в РПЛ, в сумме проведя на поле 118 минут.

Ротенберг выступал за финские «Йокерит» и «Клуби-04», «Зенит», «Шинник», «Сатурн», «Химки», израильский «Маккаби Тель-Авив», «Аланию», «Динамо», «Кубань», «Ростов» и кипрский «Олимпиакос».

Сегодня «Локомотив» сообщил о продлении контрактов с четырьмя футболистами — защитниками Мацеем Рыбусем и Владиславом Игнатьевым, голкипером Антоном Коченковым и нападающим Эдером.