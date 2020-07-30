«Неплохо съездил. Забил «Реалу» и «Барсе», в историю вошёл». Широков – о Смолове в Испании

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением по поводу закончившейся аренды форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в испанской «Сельте».
Напомним, что по итогам полугодовой аренды «Сельта» приняла решение не подписывать полноценный контракт с российским нападающим, выкупив его у «Локомотива». После окончания сезона в испанской Примере Смолов вернулся в расположение московского клуба.
«К сожалению, проявить себя более ярко в Испании Смолов не смог. Хотя дозаявки ещё будут. Но съездил неплохо – «Реалу» и «Барсе» забил, в историю вошёл. У нас таких игроков немного», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В прошедшем сезоне испанского чемпионата Смолов забил два гола в 14 матчах.
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