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«Неплохо съездил. Забил «Реалу» и «Барсе», в историю вошёл». Широков – о Смолове в Испании

«Неплохо съездил. Забил «Реалу» и «Барсе», в историю вошёл». Широков – о Смолове в Испании
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением по поводу закончившейся аренды форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в испанской «Сельте».

Напомним, что по итогам полугодовой аренды «Сельта» приняла решение не подписывать полноценный контракт с российским нападающим, выкупив его у «Локомотива». После окончания сезона в испанской Примере Смолов вернулся в расположение московского клуба.

«К сожалению, проявить себя более ярко в Испании Смолов не смог. Хотя дозаявки ещё будут. Но съездил неплохо – «Реалу» и «Барсе» забил, в историю вошёл. У нас таких игроков немного», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В прошедшем сезоне испанского чемпионата Смолов забил два гола в 14 матчах.

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