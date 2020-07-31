Кокорин близок к переходу в «Спартак», на главу ФИФА завели уголовное дело. Главное к утру

Кокорин в шаге от трансфера в «Спартак», Дзюба продлил контракт с «Зенитом», на главу ФИФА Инфантино завели уголовное дело и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» объявил о подписании нового контракта с Артёмом Дзюбой.

2. Влашич — игрок сезона по версии читателей «Чемпионата». У Дзюбы в два раза меньше голосов.

3. Кокорин прилетел в Москву и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком».

4. Прокуратура Швейцарии завела дело против президента ФИФА Инфантино.

5. Представитель Кузяева ведёт переговоры с «Валенсией».

6. «Сан-Лоренсо» сообщил о переходе Гайча в ЦСКА.

7. Забит Магомедшарипов назвал дату своего следующего боя и имя соперника.

8. Дубль Арвидссона принёс победу «Нэшвиллу» над «Далласом», у Радулова -1.

9. «Интер» собирается предложить Месси контракт на 4 года с зарплатой € 260 млн.