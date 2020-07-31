Кокорин близок к переходу в «Спартак», на главу ФИФА завели уголовное дело. Главное к утру

Кокорин в шаге от трансфера в «Спартак», Дзюба продлил контракт с «Зенитом», на главу ФИФА Инфантино завели уголовное дело и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» объявил о подписании нового контракта с Артёмом Дзюбой.
2. Влашич — игрок сезона по версии читателей «Чемпионата». У Дзюбы в два раза меньше голосов.
3. Кокорин прилетел в Москву и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком».
4. Прокуратура Швейцарии завела дело против президента ФИФА Инфантино.
5. Представитель Кузяева ведёт переговоры с «Валенсией».
6. «Сан-Лоренсо» сообщил о переходе Гайча в ЦСКА.
7. Забит Магомедшарипов назвал дату своего следующего боя и имя соперника.
8. Дубль Арвидссона принёс победу «Нэшвиллу» над «Далласом», у Радулова -1.
9. «Интер» собирается предложить Месси контракт на 4 года с зарплатой € 260 млн.
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