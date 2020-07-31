Дубль Арвидссона принёс победу «Нэшвиллу» над «Далласом», у Радулова -1
В Эдмонтоне на «Роджер Плэйс» состоялся очередной контрольный матч перед возобновлением сезона НХЛ, в котором встретились «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз». Победу со счётом 2:0 одержал «Нэшвилл».
Судьбу встречи решил шведский нападающий «Нэшвилла» Виктор Арвидссон, забивший по одной шайбе в первом и втором периоде.
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Российский нападающий Александр Радулов отыграл чуть более 16 минут и заработал «-1» по системе «плюс-минус». Российский голкипер Антон Худобин провёл на льду чуть более 27 минут и отразил 9 бросков.
Также сегодня состоятся ещё два матча — «Коламбус Блю Джекетс» — «Бостон Брюинз» и «Аризона Койотс» — «Вегас Голден Найтс».
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