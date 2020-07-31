Юпамекано, на которого претендовали «Бавария» и «Реал», продлил контракт с «РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Деотшанкюлем Юпамекано.
Новое соглашение немецкого клуба с 21-летним французским футболистом рассчитано до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что в услугах Юпамекано заинтересованы сразу несколько европейских топ-клубов, среди которых «Бавария», мадридский «Реал», «Барселона», «Челси», «Арсенал» и «Милан». В начале мая появилась информация, что «РБ Лейпциг» снизил цену на игрока.
Юпамекано защищает цвета «РБ Лейпциг» с 2017 года, а до этого выступал за «Ред Булл Зальцбург». В настоящее время вызывается в сборную Франции U21. В минувшем розыгрыше немецкой Бундеслиги провёл 28 матчей, отдал 1 голевую передачу и получил 7 жёлтых карточек.
Агент Юпамекано: не верю, что этим летом будет много трансферов. Это касается и Део
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