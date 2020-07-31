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«Локомотив» может купить защитника из клуба Серии B

«Локомотив» может купить защитника из клуба Серии B
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Перуджи» Слободан Райкович близок к переходу в московский «Локомотив», сообщает Metaratings.ru. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Зарплата сербского футболиста в «Локомотиве» может составить более € 1,5 млн в год.

Контракт Райковича с «Перуджей», выступающей в Серии B, действует до лета 2022 года. В этом сезоне сербский защитник провёл за итальянскую команду 12 матчей.

Райкович — воспитанник белградского ОФК. В 2006 году серб перешёл из белградского клуба в «Челси» за € 5,2 млн. В 2011 году был продан в «Гамбург» за € 2 млн. Также Райкович выступал за ПСВ, «Твенте», «Витесс», «Палермо» и другие клубы.

Сообщалось, что «Парма» отказалась от возможности приобрести полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

Алексея Миранчука предложили «Парме», но клуб отпугнула цена
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