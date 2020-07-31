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Виктор Осимхен стал игроком «Наполи»

Виктор Осимхен стал игроком «Наполи»
Футбол / Италия 0

«Наполи» на своём официальном сайте объявил о приобретении у «Лилля» нападающего Виктора Осимхена. Сумма трансфера составила € 50 млн.

Осимхен выступал за «Лилль» с августа 2019 года. Французский клуб купил нигерийца у бельгийского «Шарлеруа» за € 14 млн.

В минувшем сезоне Виктор принял участие в 38 матчах во всех турнирах на клубном уровне. 21-летний футболист записал в свой актив 18 голов и 6 результативных передач.

«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В 37 встречах команда из Неаполя набрала 59 очков.

В матче заключительного, 38-го тура подопечные Дженнаро Гаттузо сыграют с римским «Лацио». Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» завтра, 1 августа, и начнётся в 21:45 мск.

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