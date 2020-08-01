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«Манипуляция сознанием». Министр спорта МО — о письме игроков «Химок» в поддержку Юрана

«Манипуляция сознанием». Министр спорта МО — о письме игроков «Химок» в поддержку Юрана
Футбол / РПЛ 0

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал решение футболистов «Химок» написать коллективное письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Напомним, в письме футболисты выразили поддержку уволенному наставнику команды Сергею Юрану.

«Письмо футболистов расцениваю как не совсем спортивное поведение, манипуляция сознанием. Ребята все профессионалы, на контрактах, ничего страшного. Они все молодые, импульсивные. Такая же история была и в 1994-м, но жизнь продолжается. В любом игровом виде спорта всё меняется, тренеры приходят и уходят. Сергею Николаевичу спасибо за работу, все ему благодарны. Зайцев уже заявил, что просто не договорились по финансовому вопросу в контракте, это всегда является основным", — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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