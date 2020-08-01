ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе». Руководство «армейцев» готово предложить за бразильца около € 6–7 млн с процентом от будущей перепродажи.
24-летнего футболиста хочет видеть в своей команде главный тренер Виктор Гончаренко, так как он хорошо знает его возможности. Нежелание платить € 10 млн связано со многими факторами, в том числе и с тем, как защитник уходил из ЦСКА летом 2019 года.
«Армейцы» хотят подписать Бекао до начала нового сезона, поэтому, если в ближайшее время переговоры о трансфере не сдвинутся с места, красно-синие переключатся на другого кандидата. По словам источника, ЦСКА — это большой клуб, у которого всегда есть запасные варианты.
В кампании-2019/2020 Родриго помог «Удинезе» в 29 матчах итальянской Серии А и одной встрече Кубка Италии. Бразилец записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу.
- 1 августа 2020
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