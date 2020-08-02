Инсинье получил травму и может не помочь «Наполи» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимал «Лацио». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
По ходу матча капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье получил травму и не смог доиграть встречу. Он покинул поле на 84-й минуте и едва смог сдержать слёзы. К левому бедру футболиста был приложен лёд.
Таким образом, Инсинье рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 8 августа на стадионе «Камп Ноу». Напомним, первая игра завершилась со счётом 1:1.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Инсинье принял участие в 37 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 11 результативных передач. По итогам сезона Серии A «Наполи» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице.
- 2 августа 2020
-
03:41
-
02:40
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:38
-
00:20
- 1 августа 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:16
-
23:06
-
22:55
-
22:48
-
22:43
-
22:13
-
21:51
-
21:51
-
21:34
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
20:40
-
20:37
-
20:29
-
20:20
-
20:10
-
20:02
-
19:52
-
19:46
-
19:34
-
19:24