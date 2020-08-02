Инсинье получил травму и может не помочь «Наполи» в матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

В матче 38-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимал «Лацио». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

По ходу матча капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье получил травму и не смог доиграть встречу. Он покинул поле на 84-й минуте и едва смог сдержать слёзы. К левому бедру футболиста был приложен лёд.

Таким образом, Инсинье рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 8 августа на стадионе «Камп Ноу». Напомним, первая игра завершилась со счётом 1:1.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Инсинье принял участие в 37 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 11 результативных передач. По итогам сезона Серии A «Наполи» финишировал на седьмом месте в турнирной таблице.