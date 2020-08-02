Почеттино: я не перешел в «Реал», потому что был счастлив в «Тоттенхэме»

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, не жалеет ли он о том, что не перешел в мадридский «Реал».
«Я был счастлив в „Тоттенхэме“, поэтому подписал контракт. Мы разошлись очень хорошо, наши отношения безупречны. Я всегда говорю без ложного смирения, что мы тоже допускали ошибки, которые привели к тому, к чему привели. Хотя мы ожидали большей поддержки или заверений, чтобы переломить ситуацию. Но наши дороги разошлись, передышка была необходима обеим сторонам», — цитирует Почеттино El Pais.
Аргентинский специалист тренировал лондонцев с 2014 по 2019 год. При нем «Тоттенхэм» не выиграл ни одного титула, однако команда вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, что является лучшим результатом клуба за всю историю участия в еврокубках.
После неудовлетворительных показателей в чемпионате Англии Почеттино был отправлен в отставку 19 ноября 2019 года. С тех пор тренер находится без работы.
- 2 августа 2020
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