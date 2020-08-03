Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тамбов» подписал контракты с Рыжиковым, Карапетяном и украинским хавбеком Балашовым

«Тамбов» подписал контракты с Рыжиковым, Карапетяном и украинским хавбеком Балашовым
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» на своей странице во «ВКонтакте» объявил о приходе в команду трёх футболистов.

Помимо экс-вратаря «Крыльев Советов» Сергея Рыжкова, о переходе которого уже сообщалось, к клубу присоединились бывший нападающий «Сочи» Александр Карапетян и полузащитник Виталий Балашов, выступавший за донецкий «Олимпик».

Подробностями соглашений с футболистами поделился спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Подписали контракт с Карапетяном на два года. И с Рыжиковым контракт на один год. Также подписали левого полузащитника Виталия Балашова», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Тамбов» завершил минувшую кампанию на 14-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и избежал вылета в Футбольную национальную лигу.

«Тамбов» намерен купить защитника «Родины»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020