Ещё одному заводящему «Спартака» запретили посещать матчи

Заводящий фанатского сектора московского «Спартака» Михаил Дивинский в ближайшее время не сможет поддерживать любимую команду с трибуны.



«Суд признал Дивинского виновным в нарушении ч. 1 ст. 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). За нецензурные выражения во время матча ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. руб.», — приводит сообщение пресс-службы суда агентство городских новостей «Москва».



Также Дивинский был отстранён от посещения матчей на один год.



За последний год это уже второй заводящий красно-белых, которому запретили приходить на стадион. В декабре прошлого года «Спартак» играл в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. После окончания встречи заводящий московской команды Валерий Бевз был задержан и обвинён в организации оскорбительных кричалок в адрес нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы. Впоследствии его оштрафовали на 500 тыс. рублей и отстранили от посещения матчей на полтора года. Тогда же, в декабре прошлого года, состоялись массовые задержания болельщиков «Спартака».

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