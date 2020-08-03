«Ростов» подпишет контракт с экс-защитником «Химок»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Александр Смирнов перейдёт в «Ростов» на правах свободного агента. Бывший игрок подмосковных «Химок» в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с ростовским клубом.

1 августа «Химки» объявили об уходе Смирнова по истечении срока действия соглашения. Смирнов выступал в составе подмосковного клуба с 2018 года. В сезоне-2019/2020 защитник принял участие в 6 матчах Профессиональной футбольной лиги за «Химки-2» и получил две жёлтые карточки. Также Смирнов играл в ФНЛ и Кубке России.

«Ростов» набрал 45 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», досрочно оформивший титул. В тройку лидеров вошли «Локомотив» и «Краснодар».