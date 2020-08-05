«Валенсия» представила три комплекта формы на сезон-2020/2021

«Валенсия» и Puma представили три комплекта игровой формы, в которых команда выступит в следующем сезоне. Экипировка презентована под лозунгом «Рождённый от Храбрости».
Домашняя форма выполнена в традиционных для клуба белом и чёрном цветах. Она имеет яркий принт, вдохновлённый ребристым сводом символического здания Шёлковой Биржи, которая расположена в самом центре Валенсии.
Гостевой комплект сделан оранжевым и вдохновлён знаменитой апельсиновой промышленностью города. На форме присутствуют тёмно-синие линии. Что касается третьего комплекта, он вдохновлён знаменитым художником Хоакином Сороллой. Форма выполнена сразу в нескольких цветах: сером, лавандовом и небесно-голубом.
«Валенсия» по итогам минувшего сезона заняла девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. От зоны еврокубков «летучих мышей» отделили 3 очка.
- 5 августа 2020
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