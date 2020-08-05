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Каррера отреагировал на переход Кокорина в «Спартак»

Каррера отреагировал на переход Кокорина в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера поделился мнением о переходе нападающего Александра Кокорина в «Спартак», а также высказался о генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

«Подписание Кокорина – отличное вложение со стороны «Спартака». Не знаю Газизова лично, но, глядя на то чего он добился в «Уфе», могу сказать, что Шамиль – компетентный человек.

Видно, что «Уфа» при Газизове стала намного сильнее – об этом говорит как минимум выход в квалификацию Лиги Европы. Ему также удалось «прокачать» многих игроков, которые прошли через «Уфу», а потом были проданы за хорошие деньги. Думаю, подписание Кокорина в «Спартак» – отличное доказательство того, насколько Газизов компетентный менеджер», – цитирует Карреру Metaratings.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/2017 красно-белые стали чемпионами страны.

Газизов был генеральным директором «Уфы». В начале июля было объявлено о его назначении на аналогичную должность в «Спартаке».

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