Верратти: слухи о переходе Месси в «Интер»? Это значит, что Серия A вернулась на вершину

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал слухи о том, что форвард «Барслелоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интере».
«Месси в «Интере»? Для меня это всего лишь слухи. Конечно, для итальянца тот простой факт, что Месси может быть связан с «Интером», является доказательством того, что Серия А вернулась на вершину и снова привлекает великих игроков. Роналду, Лукаку и Рибери не случайно решили приехать в нашу страну. И если молодой де Лигт выбрал наш чемпионат, значит, есть хорошие перспективы», — приводит слова Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Ранее Сообщалось об интересе к Месси со стороны «Интера». Отмечалось, что владельцев «Интера» не смущает высокая зарплата форварда и они готовы платить аргентинскому футболисту € 50 млн в год, поскольку видят дальнейшую выгоду от его перехода. Пребывание Лионеля в команде позволит привлечь новых спонсоров, а также повысит продажи экипировки.
- 6 августа 2020
-
10:15
-
09:59
-
09:57
-
09:37
-
09:27
-
09:25
-
09:06
-
08:54
-
08:28
-
07:57
-
06:53
-
06:16
-
05:00
-
03:51
-
03:17
-
02:49
-
02:29
-
01:35
-
00:47
-
00:38
-
00:22
-
00:13
-
00:05
- 5 августа 2020
-
23:52
-
23:32
-
23:17
-
22:49
-
22:31
-
22:31
-
22:24
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:12