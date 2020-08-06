Верратти: слухи о переходе Месси в «Интер»? Это значит, что Серия A вернулась на вершину

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти прокомментировал слухи о том, что форвард «Барслелоны» Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интере».

«Месси в «Интере»? Для меня это всего лишь слухи. Конечно, для итальянца тот простой факт, что Месси может быть связан с «Интером», является доказательством того, что Серия А вернулась на вершину и снова привлекает великих игроков. Роналду, Лукаку и Рибери не случайно решили приехать в нашу страну. И если молодой де Лигт выбрал наш чемпионат, значит, есть хорошие перспективы», — приводит слова Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Ранее Сообщалось об интересе к Месси со стороны «Интера». Отмечалось, что владельцев «Интера» не смущает высокая зарплата форварда и они готовы платить аргентинскому футболисту € 50 млн в год, поскольку видят дальнейшую выгоду от его перехода. Пребывание Лионеля в команде позволит привлечь новых спонсоров, а также повысит продажи экипировки.