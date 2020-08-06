Вадим Евсеев ответил тем, кто считает «Уфу» фарм-клубом «Спартака»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» высказался о мнении, что уфимцы стали фарм-клубом «Спартака».
«В последние дни несколько раз прочёл или услышал, что «Уфа» становится едва ли не фарм-клубом «Спартака» и что «Спартаку» можно записать заранее в матчах с нами шесть очков. Я не знаю, как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. Мы видим сейчас, кто переходит в «Спартак», клуб говорит, что будет ещё усиливаться. А «Уфа» пока рассчитывает на тех игроков, которые были с нами в прошлом сезоне, за исключением шести ушедших. Но я могу пообещать, что после игр со «Спартаком», как и после любых других матчей, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть. Можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе за ту репутацию, которая есть сейчас у нас», — написал Евсеев.
Ранее Шамиль Газизов, долгое время работавший генеральным директором в «Уфе», перешёл на аналогичную должность в «Спартак». Накануне, 5 августа, красно-белые приобрели у уфимцев полузащитника Остона Урунова.
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