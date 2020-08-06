РПЛ вернулась на бразильское телевидение. Новый сезон покажут бесплатно

Матчи Российской Премьер-Лиги в новом сезоне можно будет посмотреть в Бразилии, сообщает UOL.
Права на показ российского чемпионата приобрёл крупный общедоступный телеканал Band. Матчи будут показаны бесплатно. Сделка рассчитана на сезон-2020/2021.
Первым матчем Российской Премьер-Лиги, показанным на Band, станет стартовая встреча 1-го тура между «Химками» и ЦСКА, которая состоится 8 августа на «Арене Химки». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
В Бразилии российский футбол не показывали с 2016 года, когда у лиги истёк контракт с ESPN.
В минувшем сезоне титул чемпиона России во второй раз подряд завоевал петербургский «Зенит». Элитный дивизион покинули «Оренбург» и «Крылья Советов», а повышение в классе заработали «Ротор» и «Химки».
Календарь чемпионата России сезона-2020/2021
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