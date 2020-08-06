Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

РПЛ вернулась на бразильское телевидение. Новый сезон покажут бесплатно

РПЛ вернулась на бразильское телевидение. Новый сезон покажут бесплатно
Футбол / РПЛ 0

Матчи Российской Премьер-Лиги в новом сезоне можно будет посмотреть в Бразилии, сообщает UOL.

Права на показ российского чемпионата приобрёл крупный общедоступный телеканал Band. Матчи будут показаны бесплатно. Сделка рассчитана на сезон-2020/2021.

Первым матчем Российской Премьер-Лиги, показанным на Band, станет стартовая встреча 1-го тура между «Химками» и ЦСКА, которая состоится 8 августа на «Арене Химки». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

В Бразилии российский футбол не показывали с 2016 года, когда у лиги истёк контракт с ESPN.

В минувшем сезоне титул чемпиона России во второй раз подряд завоевал петербургский «Зенит». Элитный дивизион покинули «Оренбург» и «Крылья Советов», а повышение в классе заработали «Ротор» и «Химки».

Календарь чемпионата России сезона-2020/2021

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020