«Петухи, плохо играете!» Птаха рассказал, как спровоцировали Кокорина и Мамаева в 2018-м

Исполнитель Давид Нуриев, более известный как Птаха, поделился мнением по поводу серии драк осенью 2018 года, в которых приняли участие футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Я знаю, как моя подруга Катя Бобкова рвала за них задницу, заступалась за них и как в конце Мамаев и Кокорин себя повели. Катя Бобкова – это моя подруга. Я знаю эту историю, не как это развивали СМИ.



Спровоцировали их, потому что водитель их назвал: «Эй! Петухи! Вы плохо играете!» За что они его в конце побили. Он подал на них в суд. И история с мужчиной азиатской внешности. Он начал с ними по-хамски разговаривать. Они начали ему тоже хамить. В итоге футболисты переборщили с этим стулом. Я вообще не понимаю, что депутат делал в шесть утра в том месте, где все тусуются после пьянок. Катя старалась всем всё объяснить, заступалась за них. На неё нападали СМИ, люди. В итоге Катя и в окно выпала непонятным методом, когда она проходила свидетелем по этому делу. Когда Мамаев и Кокорин вышли, они даже не позвонили ей и спасибо не сказали. Я ей сразу сказал, что так и будет», — рассказал исполнитель в интервью Анару Ибрагимову.