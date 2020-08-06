«Проверяйте источники». Защитник «Зенита» Терентьев доказал, что не заражён коронавирусом

Защитник «Зенита» Денис Терентьев в своём «инстаграме» предоставил доказательства того, что он не заражён коронавирусом, тем самым опровергнув появившуюся в СМИ информацию.
27-летний футболист опубликовал фотографию результата своего теста и сопроводил её такой подписью: «Узбагойтесь. Проверяйте источники. Фабрика фейков».
Фото: «Инстаграм» Дениса Терентьева
Ранее сообщалось, что в стане сине-бело-голубых семь тестов оказались сомнительными, в связи с чем в Москву на матч за Суперкубок России с «Локомотивом» отправился неполный состав. Впоследствии в «Зените» эту информацию опровергли.
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится завтра, 7 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. По итогам минувшего сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России и завоевали Кубок страны, а «железнодорожники» заняли второе место в Премьер-Лиге.
- 6 августа 2020
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