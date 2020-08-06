«Байер» — «Рейнджерс»: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны стартовые составы «Байера» и «Рейнджерс» на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы.
«Байер»: Градецки, Тапсоба, Синкгравен, С. Бендер, Л. Бендер, Паласиос, Хавертц, Виртц, Арангис, Диаби, Фолланд.
Запасные: Озкан, Ломб, Драгович, Венделл, Та, Баумгартлингер, Станилевич, Аларио, Бэйли.
«Рейнджерс»: Макгрегор, Хеландер, Голдсон, Тавернье, Баришич, Дэвис, Арибо, Баркер, Джек, Кент, Морелос.
Запасные: Фирт, Эдмундсон, Майо, Паттерсон, Барджонас, Хаджи, Маккрори, Эрфилд, Джонс, Стюарт.
В первом матче «Байер» обыграл «Рейнджерс» со счётом 3:1.
Ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене, стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Байер» — «Рейнджерс»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:55
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