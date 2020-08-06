«Он решил не играть». Зидан объяснил отсутствие Бэйла в заявке на матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан объяснил отсутствие нападающего Гарета Бэйла в заявке команды для участия в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Бэйл — футболист «Реала». Но он решил не играть с «Сити», — приводит слова Зидана журналист Франческо Порцио в «Твиттере».

Встреча пройдет в Англии 7 августа. Первый матч завершился проигрышем мадридцев со счетом 1:2.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании, по итогам которого «Реал» стал чемпионом, Гарет Бэйл провёл 16 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.



Неоднократно сообщалось о конфликте между Бэйлом и Зиданом. Более того, болельщики признали Гарета худшим игроком сезона. Сообщалось также, что контракт с валлийцем может быть расторгнут по согласию сторон и Бэйл сможет уйти бесплатно.