Дмитрий Булыкин: надеюсь на победу «Локо». В футболе фавориты легко могут проиграть

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча москвичей с «Зенитом» в Суперкубке России.
«Я надеюсь на красивую игру, голы и победу от «Локомотива». Футбол тем и хорош, что фавориты могут легко проиграть. А в кубковых встречах результат может быть ещё более непредсказуемым: совсем другой накал и совсем другая борьба. В них никто не может заранее предугадать результат.
Шанс «Локомотива» — в самоотверженной игре и в хорошем движении. Кто будет больше двигаться с самого начала и будет играть агрессивно на протяжении всего матча, тот и станет победителем.
Судейские ошибки в таких ситуациях не следует держать в уме. Нет смысла говорить, что это пойдёт кому-то на пользу. К тому же сейчас есть VAR, который помогает исправлять ошибки. Поэтому всё будет зависеть от игроков.
Я думаю, сегодня ещё рано давать оценку работе Николича. Но если под его руководством команда сможет завоевать трофей, это будет большим плюсом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Пятых.
- 7 августа 2020
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