Виталий Лисакович: горд носить футболку «Локомотива»

Нападающий Виталий Лисакович поделился впечатлениями от перехода в московский клуб.

«Очень горжусь тем, что ношу эту футболку. Теперь это мой новый дом. Очень рад здесь оказаться. Что могу отметить в своей игре? Всё увидите на поле. Я скромный. Сейчас ничего не буду говорить. Цель на сезон — выиграть чемпионство», — передаёт слова Лисаковича корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Контракт Лисаковича с «Локомотивом» рассчитан на четыре года. 22-летний белорусский форвард будет выступать за «железнодорожников» под 88-м номером.



Лисакович является воспитанником солигорского «Шахтёра». За основную команду белорусского клуба форвард выступал с 2014 года. В нынешнем сезоне Лисакович принял участие в 18 матчах чемпионата Беларуси, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Лисакович вызывается в национальную команду Беларуси.