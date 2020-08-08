15-летний игрок «Чертаново» Пиняев отдал голевую передачу во втором матче подряд
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев вышел на замену в матче второго тура ФНЛ с «Томью» (2:0) и отдал голевую передачу.
Молодой форвард на 58-й минуте заменил нападающего Дмитрия Молчанова. В концовке второго тайма Пиняев обвёл двух соперников и отдал пас на Александра Конева. Форвард точным выстрелом удвоил счёт в матче.
Напомним, неделей ранее Сергей Пиняев отдал голевую передачу после выхода на замену в матче со «Спартаком-2». Для результативного действия 15-летнему игроку понадобилось 30 секунд.
Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бари». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.
15-летний форвард «Чертаново» Пиняев отдал голевую передачу через 30 секунд после дебюта
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