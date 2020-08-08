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Источник: Кавани подписал контракт с «Бенфикой» с зарплатой € 9 млн в год

Источник: Кавани подписал контракт с «Бенфикой» с зарплатой € 9 млн в год
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий Эдинсон Кавани продолжит карьеру в португальской «Бенфике». Он подписал соглашение с зарплатой € 9 млн в год, сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».

Кавани выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

33-летний уругвайский форвард за свою карьеру выступал также в Серии А за «Палермо» и «Наполи» (с 2007 по 2013 год).

«Бенфика» в завершившемся сезоне финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Таким образом, лиссабонский клуб сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

«Бавария» заинтересована в подписании Кавани. Он может стать дублёром Левандовского
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