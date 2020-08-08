Источник: Кавани подписал контракт с «Бенфикой» с зарплатой € 9 млн в год
Нападающий Эдинсон Кавани продолжит карьеру в португальской «Бенфике». Он подписал соглашение с зарплатой € 9 млн в год, сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».
Кавани выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.
33-летний уругвайский форвард за свою карьеру выступал также в Серии А за «Палермо» и «Наполи» (с 2007 по 2013 год).
«Бенфика» в завершившемся сезоне финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии. Таким образом, лиссабонский клуб сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
«Бавария» заинтересована в подписании Кавани. Он может стать дублёром Левандовского
- 8 августа 2020
-
23:07
-
22:52
-
22:45
-
22:22
-
22:15
-
22:12
-
21:58
-
21:57
-
21:50
-
21:37
-
21:23
-
21:16
-
21:11
-
21:01
-
21:00
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:18
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:34
-
19:34
-
19:24
-
19:13
-
18:58
-
18:47
-
18:46
-
18:29
-
18:25
-
18:20
Партнерский контент