«Спартак» не сумел победить «Сочи». Казарцев поставил два пенальти в ворота красно-белых

Московский «Спартак» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с ничьей в матче с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:2.
Счёт в матче открыл Александр Соболев с передачи Романа Зобнина на 8-й минуте. Уже на 10-й Джордан Ларссон удвоил преимущество московской команды, ассистентом в эпизоде выступил Зелимхан Бакаев.
В ходе первого тайма «Сочи» отыграл один гол. Арбитр встречи Василий Казарцев поставил пенальти в ворота хозяев поля после единоборства в штрафной красно-белых защитника «Спартака» Дениса Маслова и игрока гостей Кирилла Заики. Одиннадцатиметровый реализовал форвард Дмитрий Полоз.
На 88-й минуте Казарцев поставил второй пенальти в ворота московской команды после столкновения защитника Самюэля Жиго и Анатолия Немченко. Второй пенальти «Сочи» в матче реализовал Кристиан Нобоа.
- 9 августа 2020
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