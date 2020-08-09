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«Спартак» не сумел победить «Сочи». Казарцев поставил два пенальти в ворота красно-белых

«Спартак» не сумел победить «Сочи». Казарцев поставил два пенальти в ворота красно-белых
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с ничьей в матче с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл Александр Соболев с передачи Романа Зобнина на 8-й минуте. Уже на 10-й Джордан Ларссон удвоил преимущество московской команды, ассистентом в эпизоде выступил Зелимхан Бакаев.

В ходе первого тайма «Сочи» отыграл один гол. Арбитр встречи Василий Казарцев поставил пенальти в ворота хозяев поля после единоборства в штрафной красно-белых защитника «Спартака» Дениса Маслова и игрока гостей Кирилла Заики. Одиннадцатиметровый реализовал форвард Дмитрий Полоз.

На 88-й минуте Казарцев поставил второй пенальти в ворота московской команды после столкновения защитника Самюэля Жиго и Анатолия Немченко. Второй пенальти «Сочи» в матче реализовал Кристиан Нобоа.

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
09 августа 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Соболев – 8'   2:0 Ларссон – 10'   2:1 Полоз – 15' (пен)   2:2 Нобоа – 90' (пен)
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