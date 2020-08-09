«Спартак» не сумел победить «Сочи». Казарцев поставил два пенальти в ворота красно-белых

Московский «Спартак» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с ничьей в матче с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 2:2.



Счёт в матче открыл Александр Соболев с передачи Романа Зобнина на 8-й минуте. Уже на 10-й Джордан Ларссон удвоил преимущество московской команды, ассистентом в эпизоде выступил Зелимхан Бакаев.



В ходе первого тайма «Сочи» отыграл один гол. Арбитр встречи Василий Казарцев поставил пенальти в ворота хозяев поля после единоборства в штрафной красно-белых защитника «Спартака» Дениса Маслова и игрока гостей Кирилла Заики. Одиннадцатиметровый реализовал форвард Дмитрий Полоз.

На 88-й минуте Казарцев поставил второй пенальти в ворота московской команды после столкновения защитника Самюэля Жиго и Анатолия Немченко. Второй пенальти «Сочи» в матче реализовал Кристиан Нобоа.