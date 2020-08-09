Тедеско: если Глушенков не закрепится в составе «Спартака», поставим вопрос о его уходе

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру полузащитника Максима Глушенкова в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.

«Глушенков — очень интересный игрок, его качества заметили ещё зимой, но тогда решили отпустить в аренду за опытом. Он приобрёл после неё, вырос, но у нас сильная конкуренция – посмотрим, сможет ли он закрепиться в составе, если нет – поставим вопрос о его уходе в другую команду. Ему нужно приобретать игровой опыт и расти.

Бакаев сыграл неплохо, хороший матч. Он очень эмоциональный человек, поэтому бурно реагирует во время замен, но он пожал мне руку – с моей стороны никаких проблем нет. Он понимает, почему его заменили, – в определённый момент нужно было усилить эту позицию», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на своём поле 14 августа сыграет с «Ахматом».