Дмитрий Губерниев: арбитра матча «Спартак» — «Сочи» можно и пожизненно отстранить!

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2). По ходу матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0, но гости ушли от поражения благодаря двум голам с пенальти.

«Многое будет зависеть от позиции „Спартака“. Судью, пожалуй, можно и пожизненно отстранить! Матч „Спартак“ — »Сочи" переигран не будет, технической ошибки не было, но эта игра просто обязана подтолкнуть всех нас задуматься: «А что, собственно, происходит в нашем футболе?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В составе «Спартака» отличились нападающие Александр Соболев и Джордан Ларссон, за «Сочи» забивали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.



Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на своём поле 14 августа сыграет с грозненским «Ахматом». Матч состоится 14 августа на стадионе «Открытие Арена». «Сочи» в этот же день дома встретится с «Химками».