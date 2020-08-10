Сергей Семак: ситуация с лимитом на аренду в один клуб раздутая и ничего не стоящая

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о поправке в регламент, в которой сказано о запрете отдавать в аренду более двух игроков в одну команду.

«Если вы доверяете, считаете, что футболист честен, то разрешаете играть против своих клубов. Если не доверяете, то запрещаете играть. На мой взгляд, ситуация абсолютно раздутая и ничего не стоящая. По крайней мере, я не сталкивался с таким, что игроки, встречаясь со своими командами, выступали хуже. Они всегда играют только лучше, пытаются провести свой лучший матч, чтобы доказать, что у них есть всё для игры в команде, из которой их отправили в аренду», — сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

«Зенит» стартует в Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021 матчем с «Ротором». Встреча пройдёт 11 августа в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Обслужит матч московский арбитр Алексей Матюнин, ассистировать ему будут судьи на линиях Николай Ерёмин и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга).