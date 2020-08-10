Роман Адамов покинул пост руководителя академии «Ростова»

Пресс-служба «Ростова» сообщила об уходе Романа Адамова с поста руководителя академии клуба.
«Роман Адамов покидает ФК «Ростов». Заслуженный мастер спорта, бывший капитан «Ростова» завершает работу в академии «Ростова». Роман Станиславович руководил детско-юношескими командами клуба с 2017 года. Под руководством легендарного футболиста и благодаря его огромной работе воспитанники нашего клуба завоевали десятки трофеев, а наша академия вышла на качественно новый уровень.
Благодарим Романа Адамова за внесённый вклад в развитие академии и желаем ему успехов в будущем! Двери нашего клуба всегда открыты для Романа Станиславовича!» — говорится в официальном «инстаграме» «Ростова».
38-летний Адамов в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как «Ростов», «Терек», «Москва», «Рубин», «Крылья Советов», «Виктория Пльзень» и «Сибирь». За сборную России сыграл 3 матча.
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