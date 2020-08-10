Мостовой: может, судьям ещё дрон запустить над полем, чтобы он в штрафной жужжал?

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Я согласен, что не надо молчать, когда происходит судейский беспредел. Хотя мы видели за свою карьеру пенальти, когда они назначались за фол вне штрафной вообще. Но здесь же есть VAR. Почему три человека, сидящие на бригаде, не увидели ошибку? Они взяли на себя ответственность. Тут даже не нужен VAR, чтобы понять, что это и близко не пенальти. Если в первом пенальти ещё что-то можно придумать, то второй — это полный беспредел.



Ясно, что Федун сказал про снятие с турнира на эмоциях. Но почему судьи неприкосновенные? Их надо штрафовать, ровно как и игроков. У них тоже бешеные зарплаты, надо наказывать, штрафовать, отстранять. Чтобы они понимали, что они не неприкасаемые, чтобы судьи понимали, что цена ошибки высока. Когда крутятся такие деньги в футболе, а ставятся такие пенальти. Ещё и VAR есть. Может, вам ещё дрон запустить над полем, чтобы легче было? Чтобы он в штрафной жужжал. Большая проблема, что в судейском корпусе мало людей, которые не играли в футбол на высоком уровне. Но такое завтра может произойти с каждой командой. Непонятно, что решает Кашшаи? Какими путями он вообще попал в РФС? У нас нет своих судей?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.